Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) 4. Olağan Genel Kurulu, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde üyelerin yoğun katılımıyla yapıldı. Kurucu Başkan Ömer Karatemiz, başkanlık görevini Mustafa Duru'ya teslim etti. Yeni dönemde yönetimde yer alan isimler arasında bulunan Hüseyin Teke ise Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Genel Kurul'a PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, MATDER Başkanı Erdem Balaban, MÜSİAD Karz-ı Hasen Başkanı Mustafa Aktaş, ASKON Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sevinçtekin, İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Fikret Kaya ve çok sayıda sektörel dernek başkanı ile yöneticiler katıldı.

Genel Kurul'da belirlenen yeni Yönetim Kurulu, önümüzdeki iki yıl boyunca PROMASİAD'a, üyelerine, sektöre ve tüm paydaşlara hizmet edecek.

Kaynak : PERRE