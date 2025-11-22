Kahta Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Günleri Fuarı, bugün Ramazan Çarşısı'nda kitapseverlerle buluştu. Değerli yazarların katılımıyla başlayan fuar, söyleşi, imza günü, konferans ve okul buluşmaları gibi pek çok etkinlikle hafta boyunca saat 19.00'a kadar, 22-30 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri Fuarı ilk gününde katılımcılardan olumlu tepkiler aldı. Yazarlar, fuarın kültürü ve kitap okuma alışkanlığını teşvik etmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu vurgularken, vatandaşlar da fuarın Kahta için önemli bir kültürel girişim olduğunu ifade etti.

Kahta 02 Kulüp Başkanı İsmail Mulhan, sosyal sorumluluk projelerinde her zaman yer alacaklarını belirterek, 'Kahta Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kitap Günleri Fuarı'na geldik. Burada Belediye Başkanımız çok güzel bir fuara dışarıya çıkıp gelmiş kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum, diğer iş adamlarımızı da buraya bekliyoruz. Kahta 02 Kulüp olarak bütün sosyal sorumluluk projelerinde olacağız. Tüm halkı buraya, bu güzel atmosferi yaşamaya davet ediyorum'

Fuarın kültürü hayatın merkezine taşıyan önemli bir çalışma olduğunu ifade eden Yazar Hamza Çeleng, 'Kahta Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kahta Kitap Günleri için Kahta Belediyesi'ne ve ilgili arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Kültürü hayatın merkezine alarak çeşitli faaliyetlerde bulunmak ilçe ve ülke için değerli bir şeydir. Kitabı, hayatın kalbine akıttığımız sürece hem insan-i zarafeti hem de içten gelen kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarma açısından kitap önemli bir yer teşkil ediyor. Katkı verenlere çok teşekkür ediyorum'

Yazar Necati Atar, kitap okumanın eğitimciler, öğrenciler ve herkes için gerekli bir eylem olduğunu ifade ederek, 'Kahta Belediyesi'nin düzenlediği ilk Kitap Günleri'ne biz de Adıyaman merkezden davetli olarak geldik. Kitap günleri ve kitap fuarları il, ilçeler ve vatandaşlar gerçekten çok önemli. Tabii ki kitap okumanın önemine değinmeyen eğitimci, anne, baba, abi, abla yoktur. Ama insanlar yolculuk esnasında bile kitap okurken biz Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olarak ömrümüzün sonuna kadar ne yazık ki 3-5 kitap okuyamıyoruz. Kitap okumak başta eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere herkesin okuması gereken bir eylem. Kitap okumanın yaşı olmadığı gibi cinsiyeti de olmaz. Kitap okumak sadece insanların kendini yetiştirmesi, bilgili olması, sosyalleşmesi anlamında değil, insanın amaç olarak koyduğu şeyler zaten kitap okumanın sonucu olarak kendini hayata geçirir. Burada bütün Kahtalı vatandaşlarımıza da eğer vakitleri varsa aileleriyle, arkadaşlarıyla Kahta Belediyemiz tarafından düzenlenen Kitap günleri etkinliğine katılmalarını tavsiye ediyorum' dedi.

Vatandaş Osman Üstün, çocukları kitap okumaya alıştırmanın önemine değinerek, 'Kahta halkı olarak burada ilk kez Kitap Fuarı'nın açılmasının gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonu yapan Kahta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Hallaç'a ayrıca teşekkür ederim. Çocuklarımızı kitap okumaları konusunda alıştıralım. Bir kelime, bin kelimedir. Kitap okumak geleceğimiz için çok güzel bir duygudur' ifadelerini kullandı.

Vatandaş Mehmet Orman, bu tür etkinliklerin devamının gelmesini temenni ederek, 'Kahta Kitap Günleri, Kahta'da bir ilktir. Bu kültürel bir çalışma. Gerçekten Kahta Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu güzel bir çalışma. Bu anlamda, Belediye'ye ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür çalışmaların devamı olur' ifadelerine yer verdi.

Vatandaş Abdulkadir Orman, fuarın Adıyaman için yararlı bir girişim olduğunu değerlendirerek, 'Belediyemize, bu Kitap Fuarı'nı düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten Kahta'da bir ilk oldu. Çocuklarımıza, halkımıza ve yazarlarımız için çok faydalı bir girişim oldu' dedi.

Fuar, hafta içi saat 09.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-19.00 saatleri arasında kitapseverleri 'Şimdi Okuma Zamanı' çağrısıyla Ramazan Çarşısı'nda misafir edecek.

