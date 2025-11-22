Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun'un sarı-lacivertli takıma dönüş ihtimali kalmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyuncuyu affetmeye sıcak bakmadığı belirtilirken, deneyimli golcüye Süper Lig'den Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Ocak ayında Cenk Tosun'un kulüpten ayrılması bekleniyor.

Yaklaşık bir buçuk ay önce kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Samsunspor karşılaşmasında yaşanan tartışmalar ve Cenk Tosun'un oyuna alınmayınca kulübeye sinirle dönmesi, teknik ekip tarafından disiplin sorunu olarak değerlendirildi. Bu gelişmeler, iki futbolcunun kadro dışı bırakılmasına zemin hazırladı.

Fenerbahçe yönetimi, son galibiyetlerin ardından oyuncuların affedilebileceğini Tedesco'ya iletti ancak genç teknik adam, 'Şimdilik ihtiyacım yok' diyerek öneriyi reddetti. Böylece Tosun'un dönüş ihtimali ortadan kalktı.

İrfan Can Kahveci ise bireysel antrenmanlarını sürdürüyor ve takıma dönme isteğini açıkladı. Başkan Sadettin Saran ile görüşmesinin ardından kararın, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor.

Cenk Tosun'a ise Fenerbahçe'den herhangi bir dönüş yapılmayacak. Deneyimli forvetin ocak ayında kulüpten ayrılması ve Süper Lig'de Eyüpspor, Kasımpaşa veya Antalyaspor'a transfer olacağı konuşuluyor.

