Öğrencilerden Şiir Performansı
Etkinlik kapsamında sahne alan Şiir Topluluğu üyeleri şu isimlerden oluştu:
İrem Araz
Abdulkadir Yılmaz
Mehmet Şahin Kızılelma
İpek Turan
Öğrencilerin seslendirdiği şiirler programda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Müzik Ekibinden Canlı Performans
Şiir dinletisine müzik performanslarıyla eşlik eden ekip ise şunlardan oluştu:
Mehmet Aslan
Güven Karaoğlu
Müzik ekibi, dinletiye katılan öğrencilere ve akademisyenlere keyifli anlar yaşattı.
Onur Konuğu Murat Kayış'tan Destek Mesajı
Etkinliğin onur konuğu olan Yazar-Şair Murat Kayış, üniversite öğrencilerinin edebi faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayarak Şiir Topluluğuna başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak : PERRE