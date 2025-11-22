Öğrencilerden Şiir Performansı

Etkinlik kapsamında sahne alan Şiir Topluluğu üyeleri şu isimlerden oluştu:

İrem Araz

Abdulkadir Yılmaz

Mustafa Irgat, birbirinden farklı eserleriyle edebiyat yolculuğunu sürdürüyor - Videolu Haber
Mehmet Şahin Kızılelma

İpek Turan

Öğrencilerin seslendirdiği şiirler programda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Müzik Ekibinden Canlı Performans

Şiir dinletisine müzik performanslarıyla eşlik eden ekip ise şunlardan oluştu:

Mehmet Aslan

Güven Karaoğlu

Müzik ekibi, dinletiye katılan öğrencilere ve akademisyenlere keyifli anlar yaşattı.

Onur Konuğu Murat Kayış'tan Destek Mesajı

Etkinliğin onur konuğu olan Yazar-Şair Murat Kayış, üniversite öğrencilerinin edebi faaliyetlerine verdiği önemi vurgulayarak Şiir Topluluğuna başarı dileklerinde bulundu.

