Bölge Mitingine 13 İlden Katılım Sağlandı

KESK Adıyaman Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, Adana'daki mitingin 13 ilden sendika bileşenleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın, mitingin yalnızca ekonomik taleplerin değil, demokratikleşme ve adalet beklentilerinin de yüksek sesle dile getirildiği bir buluşma olduğuna dikkat çekti.

'Halk İçin Bütçe, İnsanca Yaşam, Vergide Adalet' Talepleri Ön Plandaydı

Aydın, KESK'in taleplerini şu başlıklarla aktardı:

1-Halk İçin Bütçe: Kaynakların yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve depremzedeler için kullanılmasını talep ettiler.

2-İnsanca Yaşam Ücreti: Enflasyona ezilmeyen, gerçek alım gücünü koruyan ücret politikası istendi.

3-Vergide Adalet: Dolaylı vergilerin azaltılması, büyük sermayenin daha fazla vergilendirilmesi gerektiği ifade edildi.

4-Güvenceli İş: Taşeronlaşmanın sona ermesi, sözleşmeli istihdamın kaldırılması ve iş güvencesinin korunması talep edildi.

5-Demokratik Türkiye: Özgürlüklerin güvence altına alındığı, eşitlik ve adaletin tesis edildiği demokratik bir ortam vurgulandı.

'Emeğin Birliği ve Dayanışma Güçlü Bir Şekilde Ortaya Çıktı'

KESK Adıyaman Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Aydın, mitingin emekçilerin birlikteliğini ve kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

'Bugün ortaya çıkan irade, emeğin birliğinin ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Emekçilerin hakları ve toplumun refahı için mücadeleyi büyütmeye kararlıyız. Ortak geleceğimizi ancak birlikte, örgütlü mücadeleyle kuracağız.'

Aydın açıklamasını, 'Yaşasın emeğin birliği, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın KESK!' sözleriyle tamamladı.

