'Kaza Hepimizi Derinden Üzmüştür'

Başkan Aslancan, dün meydana gelen kazanın tüm Adıyaman'da büyük üzüntüye yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Emel kardeşimizin ağır yaralandığı Adliye yaya geçidindeki kaza hepimizi derinden üzmüştür. Bu kaza bir kez daha göstermiştir ki Atatürk Bulvarı'nda etkin bir EDS sistemi kurularak hız kontrolünün sağlanması kaçınılmazdır. Birçok şehirde kilometreler boyunca kullanılan bu sistemin, aynı noktada defalarca yaşanan kazalara rağmen hâlâ uygulanmıyor olması kabul edilemez.'

'Trafik Güvenliği İçin Acil Tedbir Alınmalıdır'

Aslancan, Atatürk Bulvarı'nın Adıyaman'ın en yoğun araç ve yaya trafiğine sahip güzergâhı olduğunu hatırlatarak, hız ihlallerinin can güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını vurguladı.

MHP Merkez İlçe Başkanı, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak gerekli düzenlemelerin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesini istedi.

'Adıyaman Halkının Can Güvenliği Her Şeyden Önce Gelir'

Aslancan, parti teşkilatı olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti:

'Adıyaman halkının can güvenliği her şeyin üzerindedir. Atatürk Bulvarı'nda EDS sisteminin kurulması hem kazaların önlenmesi hem de şehir içi trafik düzeninin sağlanması açısından zorunlu bir ihtiyaçtır. Bu konunun takipçisi olacağız.'

Kaynak : PERRE