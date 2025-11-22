Öğrenciler Mide Bulantısı ve Baş Dönmesi Şikâyetiyle Fenalaştı

Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi ile Besni Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören ve yurtta kalan öğrenciler, dün akşam verilen yemekten sonra gün içinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşadı. Kız yurdunda rahatsızlanan öğrenciler için yurda sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yurtta yapılan öğrenciler, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

70 Öğrenci Tedavi Altına Alındı

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerin ardından çok sayıda öğrenci servislerde gözlem altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Besni Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret etti. Keleş'in, öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldığı bildirildi. Yemekten zehirlenme şüphesiyle ilgili hem KYK hem de sağlık birimleri tarafından inceleme başlatıldı. Yemeklerden numune alındığı, olayın kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarıyla netleşeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE