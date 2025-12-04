Farklı kültürlerden ezgilerle başlayan gece ilgiyle izlendi

Kahta Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği eserlerle başlayan program, salonu dolduran izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Farklı kültürlere ait ezgilerin seslendirildiği programda, koronun performansı büyük alkış aldı.

Özel gereksinimli bireylerin sahnesi ayakta alkışlandı

Gecenin en özel bölümü, sahneye çıkan özel gereksinimli bireylerin söylediği türküler ve çaldıkları enstrümanlarla gerçekleşti. Katılımcılar, sahnedeki performansları uzun süre alkışlarken programda duygu dolu anlar yaşandı.

Emek veren isimlere plaket takdimi yapıldı

Program sonunda geceye katkılarından dolayı Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, Muhammet Tamer ve Ali Vakkas Yapıcı'ya plaket takdim edildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli: 'Özel gereksinimli bireylerimizin güçlü varlığı hepimize ilham veriyor'

Etkinlikte konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında desteklenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Özel gereksinimli bireylerimizin hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olması, bizim için yalnızca bir sorumluluk değil; gönülden bir görevdir. Onların azmi, emeği ve sanata kattıkları değer hepimize ilham veriyor. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak her koşulda yanlarında olmaya, eğitimden sanata kadar ihtiyaç duydukları her noktada destek vermeye devam edeceğiz.'

Başli konuşmasının sonunda, başta Şef Mahir Aslan olmak üzere Kahta Medeniyetler Korosu'nda görev alan tüm sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Etkinlik geniş katılımla gerçekleşti

Kahta Kaymakamlığı, Kahta Belediyesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kahta Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen programa;

- Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Metin Alpkıray,

- İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli,

- Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek,

- kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak : PERRE