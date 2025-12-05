Adıyaman'da faaliyet gösteren Safvan Özel Eğitim Anaokulu, engellilik konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kapsamlı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Okulda düzenlenen programa; Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cihat Cem Akıncı, Şube Müdürleri Mehmet Türk, Ömer Faruk Güneş, Evren İnanç ve Ayhan Dursun ile çok sayıda okul yöneticisi ve eğitimci katıldı. Protokol üyeleri, özel gereksinimli çocuklara destek vererek etkinliklere eşlik etti.

Yetkililer, okulun engellilik farkındalığına yönelik çalışmalarının örnek nitelik taşıdığını belirterek bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Miniklerden Büyük Beğeni Toplayan Gösteri

Program kapsamında öğrenciler, aldıkları eğitimler doğrultusunda sahneledikleri renkli gösterilerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Aileler, çocuklarının özgüvenle sahneye çıkışını gururla takip ederek duygusal anlar yaşadı.

Engelleri Kaldırmaya Yönelik Yıl Boyu Çalışmalar

Okul yönetimi, engellilik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu doğrultuda kurulan 'Dene-Yap Atölyeleri' ile öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi ve üretkenliklerinin artırılması sağlandı. Ayrıca düzenlenen okul gezileriyle çocukların sosyal yaşama daha aktif katılımı desteklendi.

Okul Müdürü Ayşe Bilge Balıkçı, tüm yaşam alanlarında engelli bireylerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Toplumsal eşitlik ve adaletin temel şartlarından biri, yaşamın her alanında erişilebilirliği sağlamaktır. Unutulmamalıdır ki herkes bir engelli adayıdır. Bu farkındalığın canlı tutulması büyük önem taşımaktadır' ifadelerine yer verdi.

Ailelerden Yoğun İlgi

Etkinliği takip eden aileler, çocuklarının gelişimindeki olumlu ilerlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Programın sonunda öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirirken, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür edildi.

Safvan Özel Eğitim Anaokulu'nun düzenlediği bu anlamlı etkinlik, engellilik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sundu.

