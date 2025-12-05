6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'a çeşitli alanlarda önemli desteklerde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dayanışma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce konteyner kent kurulumu, altyapı ve saha düzenlemelerinde kente katkı sunan Mersin ekipleri, bu kez Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personelini Adıyaman'a gönderdi.

Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü üstyapı çalışmalarına destek amacıyla kentte belirlenen bölgelerde asfalt serimi ve yol iyileştirme faaliyetlerine başlayan ekipler, iki şehir arasındaki dayanışmayı güçlendirdi.

İki Şehir Arasında Güçlü İş Birliği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Vahap Seçer'e teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkanı Osman Tutdere, Adıyaman'ın dört bir yanında hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Mersin'in deprem sonrası gösterdiği desteğin önemine dikkat çekti.

'Her Zaman Yanımızda Oldular'

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi olarak şehrin her noktasında çalışmaların devam ettiğini ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma desteğinin kendileri için değerli olduğunu vurguladı şunları söyledi:

'Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında altyapı çalışmalarıyla birlikte üst yapılarda yama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinden sonra Adıyaman'a hızla büyük bir dayanışma örneği gösteren Mersin Büyükşehir Belediyemiz bugün de bu zor zamanda yine yanımızda. Adıyaman'dan Mersin'e kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Mersin-Adıyaman kardeş iki şehir. Mersin'deki tüm hemşehrilerimize de buradan Adıyaman Belediye Başkanı olarak saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e ilimize göndermiş olduğu destek için teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldular, biz de Mersin halkıyla ve Mersin Büyükşehir'imizle göstermiş oldukları dayanışma için gurur duyduk. Bir kez daha teşekkür ediyoruz, hep yanımızda oldular. Adıyaman'dan Mersin'e kucak dolusu sevgiler selamlarımızı iletiyoruz.'

Kaynak : PERRE