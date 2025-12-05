Adıyaman çarşı merkezinde hizmet veren esnaf, Perre Haber Ajansı'na konuşarak ekonomik koşullar, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çarşıdaki işleyişe dair değerlendirmelerde bulundu. Yoğunluğun Altınşehir Mahallesi'ne kaydığını belirten çarşı esnafı, Çarşı Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek burada hizmet veren esnafa çözüm üretilmesini bekliyor.

'Hayat Pahalılığı Nedeniyle Vatandaş Bir Telefon Bile Alamıyor'

Esnaf Kadir Bilgiç, asgari ücretli ve emeklilerin mevcut ekonomik koşullar altında geçinmekte zorlandığını belirterek, 'Gerçekleri konuşmak gerekirse ne asgari ücretli ne de emekli geçinemiyor. Bu nedenle asgari ücret en kötü 32-33 bin TL olmalı. Esnaf olarak günümüzü kurtarıyoruz ama bugünkü şartlarda kirada olsun, vergide olsun yapılan artış oranlarına göre kâr oranı çok düşük. Bugün memur ve emeklilerin aldığı ücretler de çok düşük. Yani hayat pahalılığından dolayı, vatandaş bir telefon bile alamıyo' ifadelerini kullandı.

'Çarşı Merkezde Bir Şey Kalmadı, Çarşı Projesi Hayata Geçirilmeli'

Esnaf Kenan Leblebici, Adıyaman'ın eski dinamizmini kaybettiğini ve öncelikli olarak Çarşı Projesi'nin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, 'Adıyaman, eski Adıyaman değil. Şimdi beklentiler çok büyük ama önce Çarşı Projesi'nin yapılması lazım. Daha önce iş yerim başka yerdeydi ve 20 personelim vardı. Depremden sonra iş yerim yıkıldı ve ardından küçüldük. Çarşıda da bir şey kalmadı. Saat 17.00'dan sonra burada kimse kalmıyor. İnsan yoğunluğu tamamen Altınşehir Mahallesi'ne kaymış durumda. Siftah yapamayan esnaf da var. Geçiniyor muyuz? Evet geçiniyoruz ama eskiye oranlar fazla geçinemiyoruz' dedi.

'Depremden Sonra Satışlarımız Düştü'

Esnaf Mehmet Yaşar ise deprem sonrası yaşanan yıkımın işletmelerde mekân sorununa yol açtığını, ekonomik krizin de etkisiyle satışların düştüğünü vurgulayarak, 'Depremden sonra tabii kayıplarımız oldu. İş yerlerimiz yıkıldı, mekân sorunumuz oldu. Tabii ekonomik krizin de etkisi var, o nedenle satışlarımızda düşüş oldu. Kendi işimiz açısından mevsimsel bir etki de söz konusu olabilir ama şu anda biraz daha iyiye gidiyor. Esnaf için genel bir çözüm olmalı; mesela enflasyonun düşmesi, piyasaya biraz daha paranın girmesi gibi. Yoksa birkaç esnafı kurtarmakla bir şey değişmez' dedi.

