Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Grand Ankara Hotel'de düzenlenen 'Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, bireylerin manevi ve zihinsel dünyalarının boş bırakılmasının çeşitli zararlı alışkanlıklara zemin hazırladığına dikkat çekti. Toplumun ve özellikle gençlerin hem zihin hem de kalp dünyasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bağımlılıkla mücadelede ortak hareket etmenin önemine işaret etti.

Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

'Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.'

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm katılımcıları gönülden selamladığını ifade etti.

Kaynak : PERRE