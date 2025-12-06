Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un başkanlığında Adıyaman'da birleştirilmiş sınıflarda eğitim veren okullarda karşılaşılan ihtiyaç ve sorunları ele almak amacıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. SANKO Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğretmen ihtiyacı, fiziki ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi, materyal desteği, müfredat uygulamaları ve öğrenci başarısının artırılmasına yönelik başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

İl Müdürü Tosun, yaptığı konuşmada birleştirilmiş sınıflı okulların eğitim sistemindeki stratejik yerine dikkat çekerek, 'Birleştirilmiş sınıflı okullarımız, ülkemizin en uzak noktalarına bile eğitim hizmeti ulaştırmamızı sağlayan temel yapılardır. Bu okullardaki eğitimin kalitesini artırmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak ve süreçlere rehberlik etmek öncelikli görevlerimizdendir.' dedi.

Katılımcıların görüş ve önerilerini sunduğu toplantı, yeni döneme ilişkin planlamalara ışık tutacak değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak : PERRE