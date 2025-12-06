Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası çerçevesinde anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. Fakültede eğitimlerine devam eden 3. sınıf öğrencileri, mesleğin temizliğini ve sorumluluğunu temsil eden beyaz önlüklerini giyerek yeni döneme adım attı.

Protokol ve Akademisyenler Öğrencileri Yalnız Bırakmadı

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene; Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Dekan Prof. Dr. Yasin Çiçek, Fakülte Başhekimi Prof. Dr. Mahmut Koparal, Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Abdullah Karakuş, Adıyaman Tabip Odası Başkanı, Türk Diş Hekimleri Birliği Şube Başkanı, Üniversitenin akademik-idari personeli, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Yasin Çiçek yaptı.

Rektör Prof. Dr. Keleş'ten 'Mesleğin Kutsallığı' Vurgusu

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, diş hekimliğinin insan sağlığı açısından kritik bir alan olduğunu belirterek öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi. Keleş, törenin öğrenciler için bir başlangıç değil, aynı zamanda yüksek bir sorumluluğun kabulü olduğuna dikkat çekti.

59 Öğrenci Beyaz Önlüklerini Giydi

Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıfında öğrenim gören 59 öğrenci, beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı. Öğrenciler, bahar yarıyılında başlayacakları klinik gözlem stajıyla birlikte uygulamalı eğitimin yeni dönemine geçecek.

Tören Fotoğraf Çekimiyle Sona Erdi

Program, öğrenciler ve protokolün birlikte gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

Kaynak : PERRE