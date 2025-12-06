Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilen 19. Dünya Su Kongresi kapsamında, Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) bayrağını Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka'dan aldı. Kongrenin kapanış töreninde konuşan Bakan Yumaklı, suyun geçmişten bugüne medeniyetlerin şekillenmesinde belirleyici bir unsur olduğunu belirterek, 'Bilginin, teknolojinin ve iş birliğinin dönüştürdüğü dünyada su, geleceği yönlendiren temel güç olmaya devam ediyor' dedi.

'İstanbul, 2027 Kongresine Hazırlanıyor'

2027 yılında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı IWRA 20. Dünya Su Kongresi'nin uluslararası su topluluğu için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Yumaklı, etkinliğin Türkiye'nin küresel su politikalarındaki konumunu daha da güçlendireceğini söyledi.

İstanbul'un tarih boyunca su kültürüyle şekillenen bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, 'Akıllı, dayanıklı ve döngüsel su yönetimi temasıyla düzenlenecek kongre için İstanbul en uygun şehirlerden biridir' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Modern Su Yönetim Modeli

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum sağlayan modern su yönetimi stratejileri üzerine çalıştığını belirterek, dayanıklı altyapı projelerine hız verildiğini, dijital ve akıllı su yönetim sistemlerinin yaygınlaştırıldığını, su verimliliği seferberliği ile toplumsal farkındalığın artırıldığını, kırsal kalkınma amacıyla genç ve kadın üreticilere destek programlarının hayata geçirildiğini, kent tarımı ve yapay zekâ destekli sulama uygulamalarının güçlendirildiğini, arıtılmış atık suyun tarımda kullanımının genişlediğini aktardı.

Tek Su-Tek Sağlık Perspektifi Güçleniyor

Pandemi döneminde başlatılan atıksu ve çevresel sürveyans sisteminin zaman içinde geliştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, bu modelin artık antibiyotik direnç takibini de içerecek şekilde genişlediğini vurgulayarak, 'Bu sistem, Tek Su-Tek Sağlık yaklaşımının en somut örneklerinden biri hâline geldi.' dedi.

Türkiye'nin Küresel Su Diplomasisindeki Rolü

IWRA, Dünya Su Konseyi ve diğer uluslararası platformlarda Türkiye'nin aktif bir rol üstlendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, 2026'da İstanbul'da düzenlenecek 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun da BM 2026 Su Konferansı ve 2027 Dünya Su Forumu öncesi önemli bir hazırlık niteliği taşıyacağını bildirdi.

Kaynak : PERRE