Uçağın düşüş sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Resmi adıyla 'ABD Hava Kuvvetleri Hava Gösteri Filosu' olarak bilinen Thunderbirds ekibi, yüksek hızda akrobasi gösterileriyle tanınıyor.

Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamaya göre, uçak Los Angeles'ın yaklaşık 290 kilometre kuzeyinde Trona bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı da pilotun güvenli bir şekilde kurtarıldığını doğruladı.

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) bünyesindeki 'Thunderbirds' akrobasi timine ait F-16C Fighting Falcon tipi savaş uçağı, Kaliforniya eyaletinin güneyinde düştü. Kazada pilot, uçağın düşüşünden önce kendini fırlatmayı başardı ve hastanede tedavi altına alındı.

