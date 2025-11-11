Şara ve Trump GörüşmesiSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geleceği ve Orta Doğu’daki bölgesel dengeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik mekanizmaların belirlenmesi konusunda mutabakata varıldı. Bakanlık, Şara’nın ABD Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği bu tarihi ziyaretin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Trump’tan Suriye’ye DestekABD Başkanı Trump, görüşme sırasında Suriye'nin yeni yönetimine ve halkına duyduğu hayranlığı belirtti. Ayrıca, Suriye’deki istikrar kazanımları nedeniyle övgülerde bulunan Trump, ABD'nin, Suriye’nin yeniden inşa sürecine ve kalkınmasına gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

SDG'nin Entegrasyonu ve Güvenlik AnlaşmasıAçıklamada, toplantıda Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Suriye Arap Ordusu'na entegrasyonu için adımlar atılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra, ABD tarafının, İsrail ile yapılan güvenlik anlaşması çerçevesinde, bölgesel istikrarın güçlendirilmesini desteklediği belirtildi.

Toplantının ardından, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için net mekanizmaların oluşturulmasına yönelik anlaşmaya varıldığı vurgulandı. Bu adımlar, bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

