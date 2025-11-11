ORC Araştırma tarafından 26 ilde, 2 bin 100 katılımcıyla 1-5 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılan 'Medya performansı, anket sonuçları ve hitabet yeteneğiyle en beğenilen muhalefet milletvekilleri' araştırmasının sonuçları belli oldu. Araştırmada, katılımcılar en çok CHP ve İYİ Parti milletvekillerini beğendiğini ifade etti.

Ankete göre, ilk sırada CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır %19,0'lık oranla yer aldı. İkinci sırada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez %16,8'le yer alırken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül %15,6 ile üçüncü oldu.

Diğer sıralama ise şöyle şekillendi:

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: %15,0,

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun: %12,7,

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: %11,9,

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: %10,7,

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: %9,8,

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: %9,4

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın: %8,2

