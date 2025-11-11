Adıyaman'da Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, polis ekipleri, araç içerisinde uyuşturucu madde kullanan iki kişiyi yakalayarak adli işlem başlattı.

Durdurulan araçta bulunan A.Y. ve M.A. isimli şahıslar üzerinde yapılan kaba üst yoklaması ve araçta yapılan adli arama sonucunda toplam 18,12 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı ile yapılan görüşme neticesinde şahıslar hakkında uyuşturucu ticareti kapsamında işlem yapıldı.

Araç sürücüsü A.Y.'ye, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 50.000 TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak : PERRE