Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 'Huzurun başkenti Adıyaman'ımızda, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir' açıklamasında bulundu.

Operasyon çerçevesinde iki şahıs gözaltına alınırken, tabancalara el konuldu ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Adıyaman'da KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, kurusıkı olarak bilinen ses ve gaz tabancalarının ateşli silaha dönüştürülebilecek şekilde tasarlandığı tespit edildi. Yapılan operasyon kapsamında, S.Y. isimli kişiye ait işyerinde gerçekleştirilen aramada 1.000 adet tabanca ele geçirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.