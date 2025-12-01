Adıyaman'da 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde düzenlenen yürüyüş ve çevre temizliği etkinliği yoğun ilgi gördü. Yeşilay Adıyaman Şubesi ile Adıyaman İl Şair Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan da katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Akkan, bağımlılıkla mücadelenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yeşilay Spor Kulübümüz ve Yeşilay Derneğimiz tarafından akciğer kanserine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bu farkındalık programında hep birlikteyiz. Sağlıklı, gelişen ve değişen Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde ilerleyebilmek için sağlıklı bireyler yetiştirmemiz gerekiyor' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Yeşilay ile birçok ortak çalışma yürüttüklerini ifade eden İl Müdürü Akkan, gençlerin hem madde hem de teknoloji bağımlılığından uzak durabilmesi için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi. Akkan ayrıca, 'Okullarımızda, liselerimizde ve üniversitemizde gençlerle birlikte ağaçlandırma çalışmalarından üretim odaklı örtüaltı faaliyetlerine kadar birçok proje yürütüyoruz. Gençlerimize mesleki katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenliyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE