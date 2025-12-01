Ankara 19. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 mezuniyet töreninde yaşanan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı ve Subay Andı'nın okunması sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Okul Komutan Vekili Piyade Komando Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki ilişik kesme kararını iptal etti. Böylece Topsakal'ın TSK'ya geri dönmesinin önü açıldı.

Mahkeme: İhraç kararı hukuka aykırı

Topsakal'ın avukatı Cengiz Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, ihraç işlemine karşı açılan davada mahkemenin ayrılma cezasını hukuka aykırı bularak iptal ettiğini duyurdu. Açıklamada, Topsakal'ın 32 yıla yaklaşan askeri kariyeri boyunca disiplin, fedakârlık ve terörle mücadelede gösterdiği üstün hizmetlere dikkat çekildi.

Demirtaş, kararın hem müvekkili hem de TSK açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 'Kahraman subay hakkındaki hukuka aykırı ayırma cezasının iptal edilmesi son derece kıymetlidir. Müvekkilimin TSK saflarında yeniden görevine dönerek aynı kararlılık ve sadakatle hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

30 Ağustos töreni sonrası başlatılan süreç

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'taki mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve Subay Andı'nı yüksek sesle okuması üzerine başlatılan idari süreç sonrası çok sayıda askeri personel hakkında işlem yapılmış, Albay Topsakal'a da TSK'dan ilişik kesme cezası verilmişti.

Mahkemenin verdiği iptal kararıyla Topsakal'ın yeniden göreve dönmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE