

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre, 500 bin sosyal konut projesine ilk gün yapılan başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet üzerinden, 30 bin 519'u ise yetkili bankalar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Başvuru sürecinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı başvuru sistemi uygulanıyor. Buna göre:

10 Kasım'da son hanesi '0' olanlar,

11 Kasım'da '2',

12 Kasım'da '4',

13 Kasım'da '6',

14 Kasım'da '8' olan vatandaşlar başvurularını yapabilecek.

Bu aşamalı uygulama 15 Kasım itibarıyla sona erecek, ardından 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvuru imkanı tanınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden de gerçekleştirilebilecek.

T.C. kimlik numarası fark etmeksizin, TOKİ'nin duyurduğu banka şubelerinden başvurular kabul edilecek.

Vatandaşlar merak ettikleri konular için ALO 181 hattını arayarak bilgi alabilecek.

Kaynak : PERRE