Şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerden oluşan platform, kuruluş amacı doğrultusunda bugüne kadar Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi. Yürüyüş, eylem, basın açıklaması, boykot çağrısı, kermes ve benzeri faaliyetlerle Filistin halkına destek veren platform, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklere de katkı sundu.

Platformun son toplantısı, Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ateşkes açıklamasına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü, sivillere yönelik insanlık dışı eylemlerine devam ettiği ve uluslararası kamuoyunun sessizliğinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Değerlendirmede, sadece son süreçte 360'ı çocuk olmak üzere yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, Sudan ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan zulümlere de dikkat çekilerek, mazlum coğrafyaların acılarına duyarsız kalınmayacağı ifade edildi. Platform üyelerinin, bu bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak ve destek sağlamak için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Filistin Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Abdulkadir Kurt, 'Filistin'e ve özellikle Gazze'ye, tüm mazlum halklara borcumuz var. Sivil toplum olarak bu borcu en uygun yöntemlerle ödüyor ve ödemeye devam edeceğiz. Maddi desteklerin sağlanması, boykotun bir tavır olarak sürdürülmesi ve dünyanın bu zulme karşı uyanması için çabamız sürecek' dedi.

Platform yetkilileri, önümüzdeki dönemde de dayanışma faaliyetlerini artırarak mazlum halkların sesi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak : PERRE