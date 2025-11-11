İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 403 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda, yaklaşık 72 Milyon TL değerinde 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araca el konuldu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

'Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Yaklaşık 72 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

25 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda, 179 şüpheli şahıs tutuklandı. 97'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, ürün satışı, faizsiz kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz Gereğini yapalım! Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

Kaynak : PERRE