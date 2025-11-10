Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde toplam 500 bin konut inşa edilecek. Proje, dar gelirli vatandaşlara uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunarken, konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesini de hedefliyor.

Aşamalı Başvuru Sistemi

Başvurular, kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı olarak alınacak. Bugün sonu '0' olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek. 11-14 Kasım tarihleri arasında sırasıyla '2', '4', '6' ve '8' ile biten vatandaşlar başvurularını yapacak. 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara başvuru imkanı açılacak ve süreç 19 Aralık'ta sona erecek. Başvurular e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Şehit Aileleri ve Gazilere Ücretsiz Başvuru

Şehit aileleri, gaziler ve maluller başvuru ücreti ödemeden yalnızca şubeler aracılığıyla başvuruda bulunabilecek. e-Devlet başvuruları 18 Aralık, banka şubesi başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek.

Konutların Özellikleri ve Özel Kontenjanlar

Konutlar 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacak, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Şehit ve gazi yakınları ile engellilere yüzde 5, üç ve üzeri çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan sağlanacak.

Başvuru Şartları ve Ödeme Koşulları

Başvuruda bulunacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş, son 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendisi, eşi veya çocukları üzerine tapuda kayıtlı evi bulunmaması gerekiyor. Hane halkı aylık net geliri İstanbul'da 145 bin TL, diğer illerde 127 bin TL'yi aşamayacak.

Konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Fiyatlar 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor; İstanbul'da taksitler 7 bin 313 TL'den, diğer illerde 6 bin 750 TL'den başlıyor.

İnşa ve Teslim Süreci

İnşa ve ihale süreci Kasım ayında başlayacak, ilk kuralar Aralık'ta çekilecek. Konut teslimlerinin Mart 2027'de başlaması planlanıyor. En fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi; toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

Kaynak : PERRE