

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tosun, mesajında, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun' ifadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, mesajında şu ifadeleri kaydetti.

'Aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. sene-i devriyesinde saygıyla anıyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.'

Kaynak : PERRE