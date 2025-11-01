Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 100 kişilik iş insanı heyetiyle birlikte Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Ziyaret kapsamında Türkiye-Irak JETCO Toplantısı ve Genel Ticaret ile Müteahhitlik Heyeti Programı da gerçekleştirildi.

'Irak, Önemli Bir Ticaret Ortağımız'

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, 'Irak bizim önemli bir ticaret ortağımız. Bu hedefe ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ortak projeler ve iş birlikleriyle iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da derinleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

'Bağdat Ziyaretimiz Güçlü İlişkilerin Teminatıdır'

Bakan Bolat, temaslarına ilişkin olarak, 'Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Türkiye-Irak JETCO Toplantısı ve Müteahhitlik Heyeti Programı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceği açısından büyük önem taşıyor' dedi.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bolat, 'Görüşmemizde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi ve iş birliği alanlarının genişletilmesi yönündeki irademizi teyit ettik.' ifadelerini kullandı.

'30 Milyar Dolarlık Hedef İçin Somut Adımlar Atıyoruz'

Bakan Bolat, iki ülkenin ticaret hacmini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunarak, 'Orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için her iki taraf da üzerine düşeni yapacak. Bu hedefe ulaşmak için karşılıklı anlayış, yapıcı diyalog ve adımlar büyük önem taşıyor. Türkiye, ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına her zaman hazırdır' şeklinde konuştu.

'Irak'la Ticaret Stratejik Öneme Sahip'

Türkiye'nin Irak ile ekonomik ve ticari ilişkilerini karşılıklı fayda ve adalet temelinde geliştirme kararlılığında olduğunu vurgulayan Bakan Bolat,

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak Irak ile her alanda olduğu gibi ekonomik ilişkilerimizi de kalıcı kazanımlar temelinde geliştirmekte kararlıyız. Bu ortaklık, sadece iki ülkenin değil bölgenin refahı ve istikrarı için örnek bir modeldir' ifadelerini kullandı.

Irak'a Yatırım ve Müteahhitlik Katkısı Artacak

Bakan Bolat, Türk iş dünyasının Irak'a yönelik yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Türkiye, müteahhitlik ve inşaat sektöründe önemli bir tecrübeye sahip. Irak'ta bu alandaki yatırımlarımızı artırarak bölgeye olan katkılarımızı daha da güçlendireceğiz' dedi.

'Bakan Bolat'ın Çabaları Çok Değerli'

Ziyarete katılan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Irak bizim 350 kilometre sınırımız olan komşumuz. Irak ile temasları çok önemsiyorum. Bakanımız Ömer Bolat'ın bu konudaki çabaları oldukça değerli. Bu gezi ve temaslar çok faydalı oldu' ifadelerini kullandı.

'Irak, İhracatçılarımız İçin Önemli Bir Pazar'

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Irak'ın Gaziantep açısından kritik bir pazar olduğunu belirterek, 'Sayın Bakanımızın bu dört defadır Irak'a gelmesi, ilişkilerimizin derinleşmesini sağladı. Irak'la münasebetlerimiz tarihidir, bu ilişkileri daha ileriye taşıyacağız' şeklinde konuştu.

'Irak, Kardeş Ülkemizdir'

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise, 'Irak bizim kardeş ülkemizdir. Sayın Bakan Bolat da Irak'la ticaretin geliştirilmesi için yoğun çaba harcıyor. Bu temaslar, ticaretin daha da ivme kazanmasına katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Fuar Alanında Yoğun İlgi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri, Türk İhraç Ürünleri Fuarı'ndaki stantları birlikte gezerek firmalarla birebir görüş alışverişinde bulundu. Türk ve Iraklı iş insanları karşılıklı iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Iraklı katılımcılar, Bakan Bolat'ın ülkeye gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret ve temaslarda, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Volkan Ağar da hazır bulundu.

