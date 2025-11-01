Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi, yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'ne kavuşuyor. 6 Şubat depreminde yıkılan sağlık ocağının yeniden yapılması için mahalle muhtarlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonuç verdi.

Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, Sağlık Bakanlığı'nın inşaat yapımına onay verdiğini belirterek, 'Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaat çalışmaları için Bakanlığımız tarafından yapım kararının onaylanması bizleri son derece memnun etti. Çok yakında ihalesi yapılacak olan merkez mahallemize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Muhtar İlik, sağlık ocağının depremde yıkılmasının ardından vatandaşların kiralık bir binada hizmet aldığını hatırlatarak, 'Yıllardır mahalle sakinlerimiz kiralık bir binada hizmet alıyordu. Arsa tahsisi için Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, meclis kararıyla yer tahsisi sağlanarak Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Ardından Milletvekilimiz İshak Şan ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Şirik'in girişimleriyle yapım kararı uygulamaya geçti. İnşallah kısa sürede tamamlanır ve mahallemizin hizmetine açılır. Yıllardır sorun haline gelmiş bir konuyu çözüme kavuşturduk' dedi.

İlik, açıklamasının sonunda, 'İnşaat tamamlandıktan sonra gelecek doktorlarımızla birlikte mahalle sakinlerimize en iyi hizmeti sunacağız. Bu süreçte emeği geçen Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye, Milletvekilimiz İshak Şan'a ve İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Şirik'e mahallem adına teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm mahalle halkımıza hayırlı olsun' dedi.

Kaynak : PERRE