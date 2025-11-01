Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, il merkezine bağlı Pirin Köyü, Palanlı Köyü, Yenigüven Köyü, Çemberlitaş Köyü, Olgunlar Köyü ve Kemerkaya Köyü'nde incelemelerde bulundu.

'Hizmet Anlayışımızın Temelinde Vatandaşımıza Hizmet İnancı Var'

Vali Osman Varol, Pirin Köyü'nü ziyaretinde vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti. Sit alanı içerisinde yer alan köyün ihtiyaç, talep ve önerilerini dinleyen Vali Osman Varol, 'Bizim hizmet anlayışımızın temelinde vatandaşımıza hizmet inancı yatar. Devlet olarak insanımızın hizmet ihtiyacı ne ise ve neredeyse kamu kurum ve kuruluşlarımızla oradayız' ifadelerini kullandı.

Pirin Köyü halkının misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Vali Osman Varol, 'Bu güzel buluşmaların birlik, beraberlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum' dedi.

'Asrın Felaketini, Asrın Birlikteliğine Dönüştürmenin Gururunu Yaşıyoruz'

Vali Osman Varol, Palanlı Köyü'nde devlet desteğiyle yeni evlerine kavuşan Nebi Sert ve ailesini ziyaret etti. Sert ailesiyle çay eşliğinde sohbet eden Vali Osman Varol, yeni evlerinde sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Vali Osman Varol, 'Devletimizin güçlü desteğiyle vatandaşlarımızı sıcak, güvenli yuvalarına kavuşturana dek çalışmalarımız aynı kararlılıkla sürecek' dedi.

Yenigüven Köyü'nde Sona Gelindi

Yenigüven Köyü'nde yürütülen yeniden inşa ve iyileştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Vali Osman Varol, yapımı tamamlanmak üzere olan kırsal konutlarda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Osman Varol, 'Devletimiz, vatandaşlarımızı güvenli, dayanıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşturmak için tüm imkânlarını seferber etmeye devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Çemberlitaş Köyü'nde de Son Aşamaya Gelindi

Çemberlitaş Köyü kırsal konutlarının inşa sürecinde sona gelindiğini belirten Vali Osman Varol, yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Vali Osman Varol, 'Vatandaşlarımızı güvenli, dayanıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşturmak için devlet olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz' dedi.

Olgunlar Köyü'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Olgunlar (Harun) Köyü kırsal konutlarını da inceleyen Vali Osman Varol, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Köy evlerinin geleneksel mimariye uygun olarak inşa edildiğini belirten Vali Varol, 'Her tuğlasında bir emeğin, her duvarında bir umudun yükseldiği köylerimizi, eskisinden daha güzel ve güvenli hâle getiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Kemerkaya Köyü'nde Umut Yeniden Yeşeriyor

Kemerkaya Köyü'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen kırsal konutları inceleyen Vali Osman Varol, çevre düzenleme çalışmalarını da yerinde gördü.

Vali Osman Varol burada yaptığı açıklamada, 'Asrın felaketinin ardından yaşadığımız acıları, birlik, inanç ve azimle yeniden umuda dönüştürüyoruz. Devletimizin güçlü desteğiyle yükselen bu modern ve güvenli evler, Kemerkaya Köyü'nün yarınlarına güvenle bakmasını sağlayacak' dedi.

