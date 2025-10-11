Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin son bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 27'inci bölümünün 'Bağımlılıkla Mücadele Etmek' adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Değerli velilerimiz, evlatlarımızın eğitim ve yaşam yolculuğunda sizlere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailem' dizi film serisini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.

Serinin 27. Bölümü: Bağımlılıkla Mücadele Etmek

'Sevgili veliler, Okul ve yaşam yolculuklarında kişisel gelişimini başarıyla tamamlayan her çocuğun iki vazgeçilmez mimarı vardır: Aile ve okul. Her daim sevgi, ilgi ve bilgiyle kalın...'

Kaynak : PERRE