Eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantı, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıda, il genelinde yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları ile okulların genel durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca birim yöneticilerinden, sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, Eğitim Müfettişleri Başkanı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla Haftalık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

