Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç, talep, görüş ve önerilerini dinledi. Sohbet havasında geçen toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak köylerine ait sorun ve taleplerini dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleştirilen toplantıda; il genelinde yapımı süren kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma, altyapı ve yol çalışmalarından içme suyuna kadar birçok konuda muhtarların talepleri değerlendirilerek çözüm önerileri konuşuldu.

Vali Osman Varol toplantıda yaptığı açıklamada, 'Köylerimizi daha yaşanılır hale getirmek için vatandaşımıza en yakın idari birimimiz olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her zaman yapacağımız istişare ve doğru tespitlerle, en ücra köşeye varıncaya kadar vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

.

Kaynak : PERRE