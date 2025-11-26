Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Kayaönü Köyü mevkiinde düzenlenen 'Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes' projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programda Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, şehit yakınları, öğrenciler, kurum yöneticileri ve gönüllüler bir araya gelerek 150 fidanı dualarla toprakla buluşturdu.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Kayaönü Köyü'nde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verdi.

Etkinlikte konuşan Vali Varol, fidanların her birinin şehitlerin aziz hatırasını yaşatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Her bir fidan, şehidimizin adını yaşatan bir nefes, geleceğe uzanan bir umut dalıdır. Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, hem aziz şehitlerimize vefamızın bir nişanesi hem de yarınlara daha yeşil bir Adıyaman bırakma kararlılığımızın bir göstergesidir.'

Toprakla buluşturulan fidanların, hem çevre bilincini güçlendirmesi hem de şehitlerin isimlerini yaşatması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Etkinlik, fidanlara can suyu verilmesi ve edilen dualarla sona erdi.

Kaynak : PERRE