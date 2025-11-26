Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yerinde dönüşüm ve altyapı çalışmaları sonrası bozulan kaldırımları yenilemek amacıyla başlattığı çalışmaları kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Yavuz Selim Mahallesi'nin 602, 604 ve 605. sokakları ile Karapınar Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi'nde yoğun şekilde devam eden çalışmalar kapsamında ekipler, hasarlı kaldırımları sökerek dayanıklılığı yüksek malzemelerle yeniden inşa ediyor.

Çalışmalarla birlikte mahalle sakinleri daha güvenli, düzenli ve estetik bir yaya ulaşım hattına kavuşacağı hedefleniyor. Her iki bölgede tamamlanan çalışmalar, günlük yaşam konforunu artırmanın yanı sıra şehir bütünlüğüne uygun kaldırım standardı da sağlayacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yerinde dönüşüm ve altyapı sonrası ortaya çıkan olumsuzlukları hızla gideriyor, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar atıyoruz. Yavuz Selim ve Karapınar'da sürdürdüğümüz kaldırım yenileme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın daha güvenli, düzenli ve konforlu bir çevrede yaşamalarını sağlıyoruz. Adıyaman'ın her noktasında daha düzenli, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE