İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada çözüm süreci kapsamında çalışmaya başlayan Meclis komisyonunu hedef alarak, CHP'ye 'komisyondan çekilin' çağrısı yaptı. Çözüm sürecinde Meclis'te kurulan komisyona İYİ Parti'nin katılmama kararını hatırlatan Dervişoğlu, bu tercihin gerekçesini, 'Üç üyeyle katılmış olsaydık, alınacak kararları değiştirme gücümüz olmayacaktı; sadece 'hayır' diyerek sürece meşruiyet kazandırmış olacaktık' sözleriyle açıkladı.

'CHP artık o komisyonda yer almamalıdır'

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını olumlu bulduklarını söyleyen Dervişoğlu, buna rağmen komisyon çalışmalarına devam edilmesini eleştirerek, 'İmralı'ya gidilmesini engelleyemeyen koskoca ana muhalefet, artık o komisyondan çekilmelidir. Bu süreçte daha fazla bulunmamalı, bu yanlışlara ortak olmamalıdır. Aynı çağrım diğer partiler için de geçerlidir' dedi.

Erdoğan'a çözüm süreci eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Dervişoğlu, Öcalan'a yönelik ziyaret tartışmalarına atıfla, 'Konu Abdullah Öcalan olunca Cumhurbaşkanı kör ve sağır oluyor. Milletin geleceğine dair meselelerde topu komisyona atıyor' ifadelerini kullandı.

Komisyonun yasal altyapısı olmadığını savunan Dervişoğlu, yapıyı 'korsan komisyon' olarak nitelendirerek, 'Bu komisyonun hangi yetkilere sahip olduğu bile belli değil. Kanunu olmayan bir yapıya Meclis Başkanı öncülük etti' iddiasında bulundu.

'Cumhur İttifakı, Abdullah Öcalan ittifakı'

Konuşmasında Cumhur İttifakı'na da yüklenen Dervişoğlu, '24 Kasım, uzun yıllar önce atılan adımların ete kemiğe büründüğü gündür. AKP-MHP-İmralı birlikteliğinin resmileştiği gündür. Artık kimse bana Cumhur İttifakı'ndan bahsetmesin; bu ittifak, Abdullah Öcalan ittifakı olarak tarihe kazınacaktır' dedi.

Devlet Bahçeli'yi de eleştiren Dervişoğlu, devlet aklının yerini 'Öcalan'ı ulusal lider konumuna taşıyan bir anlayışın' aldığını öne sürerek, 'Hainsiz Türkiye'ye ihtiyaç var. Cesuruz, yorulmayacağız, başaracağız' diye konuştu.

