Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde bu hafta sonu etkili olacak hava koşulları için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, 'Olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem taşıyor' denildi. Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde hafta sonu sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte kar, sağanak ve soğuk hava dalgası etkili olacak.

Tahminlere göre, kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin, Diyarbakır'ın doğusu ve Batman'ın batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış alacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerdeki hava koşullarının ise genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın özellikle Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklenirken, yetkililer bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yağışlı sistemin hafta ortasında Batı bölgelerinde etkili olacağı, cuma ve cumartesi günleri ise ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görüleceğini öngörülüyor. İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklıklar 18-20 derece bandında seyredecek. İzmir'de ise hafta boyunca aralıklı yağışlar etkili olacak, hafta sonu kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Doğu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : PERRE