Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Kasım - 4 Aralık 2025 tarihleri için haftalık hava tahminini açıkladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonundan itibaren düşerek mevsim normalleri civarına gelmesi bekleniyor.

Bugün Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Özellikle İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nde öğle saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,olası ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Hafta genelinde Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili olacak. Pazartesi günü özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam edecek. Hafta ortasında (Salı ve Çarşamba) hava genel olarak parçalı bulutlu ve açık olacak.

Bölge bölge hava durumu ise şu şekilde:

Marmara: Bölge genelinde, yer yer sağanak yağış görülecek.

Batı Karadeniz: Kuvvetli yağmur etkili olacak, sel ve taşkın bekleniyor.

Doğu Karadeniz: Hafta sonu ve hafta başında kar yağışı etkili olacak.

Ege: Kıyı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak, su baskını riski öngörülüyor.

Akdeniz: Hafif ve orta kuvvette kuzey yönlerden rüzgar etkili olacak, hava şartları genel olarak ılık geçecek.

İç Anadolu: Yüksek kesimlerde kar görülecek, düşük kesimlerde yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu: Yüksek bölgelerde kar görülecek, düşük kesimlerde yağışlı bir hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu ve sağanaklı hava koşulları etkili olacak.

