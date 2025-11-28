Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 ikamet ve 2 araç ile 6 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir' açıklamasında bulundu.

Kaynak : PERRE