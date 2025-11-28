Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 ikamet ve 2 araç ile 6 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 13 bin 665 adet sentetik ecza hap, 767 adet ecstasy hap, 41,41 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 6 şüpheli şahıs, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: 29 organizatör yakalandı - Videolu Haber
Göçmen kaçakçılarına büyük operasyon: 29 organizatör yakalandı - Videolu Haber
İçeriği Görüntüle

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir' açıklamasında bulundu.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS