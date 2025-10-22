Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla Geleneksel Sünnet Şöleni düzenledi. Başkan Tutdere 113 çocuğun sünnet ettirildiği coşkulu şölende çocuklarla halaya durdu.

Can Düğün Salonu'nda gerçekleşen şölene, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Başhekim Doç. Dr. Kasım Turgut, Başkent Gönüllüleri Derneği Başkanı Necmi Kutlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum temsilcileri, STK başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda halk oyunları ekipleri sahne aldı, çocuklar için çeşitli gösteriler düzenlendi. Başkan Tutdere de çocuklar ve ailelerle birlikte halay çekerek bu özel güne renk kattı.

'Adıyaman Belediyesi, Her Zaman Halkının Yanında Olacak'

Programda konuşan Başkan Tutdere, birlik ve dayanışma mesajı vererek, 'Bugün bu coşkuyu sizinle paylaşmak, çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için tarifsiz bir gurur. Göreve geldiğimiz günden bu yana 'Adıyaman Belediyesi her zaman halkının yanında olacak' dedik. Kadınların, gençlerin, çocukların, bu şehirde yaşayan her canlının yanında olacağımıza söz verdik. Bugün bu sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın daha güvenli, temiz, dirençli bir şehirde büyümesi için gece gündüz çalışıyoruz. Parklar, yollar, kreşler ve bugünkü gibi sosyal projelerle geleceğimizi inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Gönüllerine Teşekkür Ediyorum'

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremleri sonrasında Adıyaman'la dayanışma içinde olan Başkent Gönüllüleri Derneği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, 'Depremin hemen ardından dayanışmayı büyüten, her zaman yanımızda olan Başkent Gönüllüleri'ni ve Sayın Mansur Yavaş'ı buradan selamlıyorum. Ayrıca Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğümüze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizin kıymetli doktor ve sağlık çalışanlarına çocuklarımızın sünnet süreçlerindeki emekleri için şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'Başkanınız Olarak Hepinizi Çok Seviyorum'

Çocuklara seslenen Başkan Tutdere, 'Sevgili çocuklar, siz bu kentin geleceğisiniz. Bugün burada hep birlikte yaşadığımız mutluluk sadece bu salonu değil, bütün Adıyaman'ı sevince boğdu. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, başkanınız olarak hepinizi çok seviyorum' diye konuştu.

'Adıyaman Belediyesi Her Zaman Yanınızda Olacak'

Adıyaman Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olacağını vurgulayan Başkan Tutdere, 'Bugün bu birliktelik ve dayanışma hepimizin umutlarını tazeledi. Evlatlarımız artık hayatlarında yeni bir döneme adım atıyor. Onların bu mutluluğunu paylaşmak bizim için büyük bir onur. Bilin ki, ne zaman ihtiyaç duyarsanız yanınızda Adıyaman Belediyesi ve başkanınız Tutdere olacak. Adıyaman'ın güzelliği ve kardeşliği bu salonda yaşanıyor. Hep birlikte şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Ailelerden Başkan Tutdere'ye Teşekkür

Aileler ise bu anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Tutdere'ye teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamını diledi.

Kaynak : PERRE