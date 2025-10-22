Bunlar da ilginizi çekebilir

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve amaç dışı kullanımının önlenmesine ilişkin konular görüşülerek karara bağlandı.

Adıyaman'da tarım arazilerinin korunması ve verimli kullanılmasına yönelik kararların alındığı Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilgili kurumların amirleri ve yöneticileri katıldı.

