Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri titiz çalışmalarda, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde 6, Malatya Doğanşehir ilçesinde 4 olmak üzere toplam 10 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 7 adreste arama yaptı. Operasyonda 51 gram kubar esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca fişeği, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

