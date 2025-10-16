Türkiye'nin saygın iş insanlarından Bora Toprak ve eşi Seda Toprak, oğulları Alaattin'in sünnet törenini büyük bir organizasyonla kutladı. Renkli ve zarif detaylarla süslenen geceye, iş, sanat ve siyaset camiasından pek çok tanınmış isim ile aile dostları katıldı. Katılımın yoğun olduğu törende, davetliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Kirvelik Onuru Başkan Ali Avan'ın Oldu

Geceye damga vuran anlardan biri, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan'ın kirve olarak sahneye çıkmasıydı. Toprak ailesiyle yakın dostluğu bilinen Başkan Avan, bu anlamlı görevle aileye destek oldu.

Kısa bir konuşma yapan Avan, 'Toprak ailesinin mutluluğunu paylaşmak benim için büyük bir onur. Alaattin'e sağlıklı, başarılı ve mutlu bir ömür diliyorum,' dedi.

Alaattin'in Tahtlı Girişi Büyüledi

Törenin en görkemli anı, minik Alaattin'in süslenmiş geleneksel bir tahtla salona girişiydi. Davetlilerin alkışları eşliğinde sahneye gelen Alaattin, konukları tek tek selamladı. Renkli görüntülere sahne olan an, gecenin en çok konuşulan bölümü oldu.

Ünlülerden Çelenk Desteği ve Sosyal Medyada İlgi Yağmuru

Törene bizzat katılamayan birçok ünlü isim, gönderdikleri çelenklerle Toprak ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Çelenklerde iş, sanat ve siyaset dünyasından tanıdık isimlerin bulunması dikkat çekti.

Organizasyondan paylaşılan fotoğraflar ve videolar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, geceye dair çok sayıda paylaşım yapıldı.

Gecenin Her Detayı Özel Tasarlandı

Profesyonel organizasyon ekibi tarafından titizlikle hazırlanan tören, davetlilerden tam not aldı. Özenle planlanan sahne düzeni, seçkin menüsü, canlı müzik performansları ve eğlenceli aktiviteleriyle gece, katılan herkes için unutulmaz bir anı haline geldi.

Toprak Ailesinden Duygusal Teşekkür

Gecenin sonunda kısa bir konuşma yapan Bora Toprak, duygu dolu sözlerle teşekkür etti:

'Bu anlamlı günde bizimle olan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese minnettarız. Alaattin'in yaşam yolculuğundaki bu özel adımda yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.'

Kaynak : PERRE