Parti Yönetimi Disiplin Süreci Başlattı

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir süredir 'Adıyaman Beylerbeyi' adlı sahte Facebook hesabı üzerinden parti ve teşkilat yetkilileri hakkında asılsız ve maksatlı paylaşımlar yapıldığı öne sürülmüştü.

Açıklamada, bu hesabın Mehmet Hakan Karaaslan tarafından yönetildiğinin tespit edildiği belirtilerek Karaaslan'ın kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, ayrıca adli sürecin de takipçisi olunacağı bildirilmişti.

Karaaslan: 'İftiralar Gerçeği Örtemez'

Suçlamaların ardından yazılı bir açıklama yapan MHP Adıyaman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan Karaaslan, iddiaları reddetti. Karaaslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İftiralar, hakikatin önünü bir süre kapatsa da, sonunda gerçek her zaman yerini bulur. 'Adıyaman Beylerbeyi' adlı sahte hesapla hiçbir ilgim yoktur. Şerefimle, emeğimle yürüdüğüm bu yolda hiçbir karalama beni yolumdan döndüremez. Konuyla alakam bulunmamaktadır. Teşkilat ile ilgili paylaşımları ben yapmadım. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi daha sonra kamuoyuna açıklayacağım.'

Süreç Disiplin Kurulunda Devam Edecek

Parti yönetiminin başlattığı disiplin sürecinin İl Disiplin Kurulu'nda görüşülmesi beklenirken, tarafların açıklamaları kamuoyunda yankı uyandırdı. Disiplin kurulunun vereceği kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE