Adıyaman Barosu Genç Avukatlar Meclisi üyeleri, 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Ücret Tarifesi öncesinde Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Avukat Şiyar Lezgin Can, genç avukatların ağır ekonomik koşullar altında kamu hizmeti sunduğunu vurguladı.

'CMK Sistemi Sömürüye Dönüştü'

Birçok genç avukatın mesleğinin ilk yıllarında CMK görevlendirmeleriyle geçimini sağlamaya çalıştığını, ancak verilen emeğin karşılığının alınamadığını ifade eden Av. Şiyar Lezgin Can, mevcut CMK ücret tarifesinin adil olmadığını ve sistemin zamanla bir 'sömürü düzenine dönüştüğünü' söyledi. Ücretlerin yetersizliği nedeniyle birçok genç avukatın yoksulluk sınırında yaşadığını belirten Av. Şiyar Lezgin Can, 'Verilen ücret, yargılamaların uzunluğu da düşünüldüğünde yol ve yemek masraflarını dahi karşılamaz hale gelmiştir' ifadesini kullandı.

'Eşit Emeğe Eşit Ücret' Vurgusu

Açıklamada, CMK Ücret Tarifesi'nin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'yle eşitlenmesi gerektiği dile getirildi. Av. Şiyar Lezgin Can, CMK kapsamında görev yapan avukatlarla özel vekiller arasında emek, nitelik ve sorumluluk açısından fark bulunmadığını, buna rağmen ücret makasının her yıl açıldığını söyleyerek, bu durumun hem meslek onurunu zedelediğini hem de adalet hizmetinin niteliğini düşürdüğünü ifade etti.

Sosyal Devlet ve Savunma Hakkı Hatırlatıldı

Av. Şiyar Lezgin Can, Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen sosyal devlet ilkesinin, yurttaşların adalete eşit biçimde erişimini güvence altına aldığını hatırlatarak, avukatların yalnızca bireysel bir meslek icra etmediklerini, aynı zamanda kamusal nitelikte bir adalet hizmeti sunduklarını dile getirdi.

'Savunma hiçbir zaman susmadı, susmayacak' diyen Av. Şiyar Lezgin Can, CMK sisteminin güçlendirilmesinin hem adalet hem de hukukun üstünlüğü açısından zorunlu olduğunu vurguladı.

TBB, Bakanlıklar ve Meclis'e Çağrı

Açıklamada, çözüm için üç kuruma çağrıda bulunuldu. Türkiye Barolar Birliği (TBB)'nin CMK tarifesi belirlenirken etkin bir rol üstlenmesi, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ücretleri sosyal devlet ilkesi doğrultusunda yeniden düzenlemesi ve TBMM'nin yapısal sorunları giderecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi istendi.

'Gerçeklikten Kopuk Tarifeye İzin Vermeyeceğiz'

Basın açıklaması, genç avukatların kararlılık mesajıyla sona erdi. Av. Şiyar Lezgin Can, 'Gerçeklikten kopuk, emeğimizi yok sayan bir tarifeye bir kez daha izin vermeyeceğiz. CMK'da adalet sağlanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

