Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, son bir aylık dönemde meydana gelen olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilen önleyici faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi verdi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın son bir aylık faaliyet raporuna göre, Adıyaman'da suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadele kapsamında, 15 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında 378 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Geniş Kapsamlı Denetimler Yapıldı

Vali Dr. Osman Varol'un paylaştığı verilere göre, kent genelinde son bir ayda park, bahçe, okul çevresi, konteyner kent, otogar ve yurtlarda 100'ün üzerinde uygulama gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 409 bin 708 şahıs sorgulandı, 5 bin 119 araç kontrol edildi. İl giriş-çıkış noktalarında yapılan uygulamalarda ise 62 aranan kişi yakalandı.

Silah, Uyuşturucu ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Emniyet ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında; 26 tabanca, 9 tüfek, 425 mermi, 7 kilo 613 gram esrar, 1 kilo 226 gram bonzai, 178 gram metamfetamin, 3 bin 883 adet sentetik ecza hap, 100 kök kenevir, 1.693 paket kaçak sigara ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi. Ayrıca 12 sahte belge de güvenlik güçlerince tespit edildi.

Asayiş Olaylarında Yüzde 93 Aydınlatma Oranı

Son bir aylık dönemde il genelinde 1.266 asayiş olayı meydana geldi. Bu olayların 1.177'si aydınlatılarak %93'lük bir başarı oranına ulaşıldı. 3 Ekim 2025'te Adliye çevresinde yaşanan kavga olayında 59 kişi gözaltına alınırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Kişilere ve Malvarlığına Karşı Suçlarda Yoğun Çalışma

Kişilere karşı işlenen 528 olayın 518'i çözüldü; 774 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen 253 olayın 176'sı aydınlatılırken, 116 şüpheli adalete teslim edildi.

Terör, Kaçakçılık ve Narkotikte Tam Başarı

TEM Şube Müdürlüğü 3 olayın tamamını aydınlattı. KOM Şube Müdürlüğü, 27 olayda %100 başarı sağladı; tefecilik suçuna karışan 2 kişi tutuklandı. Narkotik Şube, 191 olayın tamamını çözüme kavuşturdu.

Siber Suçlarda 129 Rapor Hazırlandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 44 olay incelenirken, 19'u faili meçhul olarak soruşturuluyor. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili 129 araştırma raporu düzenlendi. Ayrıca 1.191 vatandaşa dolandırıcılık, güvenli internet ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Göç ve Trafikte Etkin Denetim

9 Suriyeli gönüllü olarak sınır dışı edildi. 188 yabancıya 2 milyon 459 bin TL idari yaptırım uygulandı. Trafik denetimlerinde 88 bin 886 araç kontrol edilirken, 44 milyon TL'yi aşkın para cezası kesildi.

Okul servislerinde yapılan denetimlerde ise 469 araç kontrol edilirken, 31 servise 200 bin TL ceza uygulandı.

'Huzur ve Güven İçin Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek'

Vali Dr. Osman Varol, güvenlik güçlerinin kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görevdeyiz. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte, suçla mücadelede taviz vermeden çalışmayı sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE