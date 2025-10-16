Parti açıklamasında, 'Adıyqmqn Beylerbeyi' isimli sahte bir Facebook hesabından gerçekleştirilen asılsız ve maksatlı paylaşımların, MHP Adıyaman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hakan Karaaslan tarafından yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

'Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi'

Yapılan açıklamada, Karaaslan hakkında parti tüzüğü doğrultusunda işlem başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Bir süredir teşkilatımız ve parti yetkililerimiz hakkında asılsız ve maksatlı paylaşımlar yapan Adıyaman Beylerbeyi isimli sahte Facebook hesabının, yönetim kurulu üyesi Mehmet Hakan Karaaslan tarafından yönetildiği tespit edilmiş olup ilgili şahıs Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili adli sürecin de takipçisi olunacaktır.'

Adli süreç başlatılacak

MHP Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan imzasıyla yapılan açıklamada, parti teşkilatına yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine karşı hem parti içi disiplin mekanizmasının hem de adli sürecin işletileceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE