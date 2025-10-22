2025-2026 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru sonuçları belli oldu. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama' ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla görüntüleyebilecek.

Hangi öğrenciler başvuru yapabilir?

Ek yurt başvuruları, üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler ile lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrencilerini kapsıyor.

Ayrıca, öğrenimini normal sürede tamamlayamayan öğrenciler veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler de KYK ek yurt başvurularına başvurabiliyor.

Başvuru yapan adaylar, yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayarak öğrenebilecek. Adaylar, kayıt ve yerleştirme işlemleriyle ilgili bilgilere de e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak : PERRE