Kahta Belediyesi Zabıta Müdürü Orhan Erdal, Zabıta Amiri Osman Memi ve ekibi, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla Gazete Kahta İmtiyaz Sahibi Mustafa Kamış'ı ziyaret ederek gününü kutladı. Ziyaret sırasında, gazetecilerin çalışmalarını takdir eden Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 21 Ekim'in önemine vurgu yaparak, basının kamuoyunu bilgilendirmedeki rolüne dikkat çekti.

Kamış'tan Teşekkür Mesajı

Gazete Kahta İmtiyaz Sahibi Mustafa Kamış ise yaptığı açıklamada, 'Günümüzü kutlama nezaketinde bulunan Kahta Belediye Zabıta Müdürü Orhan Erdal, Zabıta Amiri Osman Memi ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yerel basının görevlerini yerine getirmesi, toplumun doğru ve tarafsız bilgi alması açısından çok önemlidir. Bu tür ziyaretler, basın ile kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirmektedir' dedi.

Kamış ayrıca, gazetecilerin mesleki sorumluluklarını yerine getirirken gösterdikleri özveri ve titiz çalışmaların önemine de değindi.

Kaynak : PERRE