İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında 10 ay süren soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ile 200 kişi hakkında kamu davası açtı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında açılan kamu davasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Başkan Tutdere, Now TV'ye verdiği röportajda hakkındaki iddiaları redederek, Aktaş ile yapılan ihale sürecinin AK Parti döneminde başladığını, ancak belediye başkanlığı görevine gelince bu sürecin sonlandırıldığını ifade etti.

'Hakkımızda Dava Açıldığını Üzülerek Öğrendik'

Başkan Tutdere, iddianame ile ilgili Now TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Aziz İhsan Aktaş'a ait şirket 2018'de Adıyaman Belediyesi ile iş yapmaya başlamış. Ben göreve geldikten sonra 2024 yılının 9. ayında işine son verdim. Açıkçası bu soruşturmanın sonucunda takipsizlik bekliyordum ama hakkımızda dava açıldığını üzülerek öğrendik. Bu asılsız iftirayı çürüteceğiz.'

İddianamede kimler var?

İddianamede Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin isimleri yer alıyor. Ayrıca, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş hakkında da çeşitli suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Rüşvet suçlaması

İddianamede görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'rüşvet alma' suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak : PERRE